Anticipazioni Un Posto al Sole 20-24 aprile | Maurizio rompe il silenzio dopo anni tensione tra Ferri e Mori Serena si sveglia terrorizzata

Nella settimana dal 20 al 24 aprile 2026, le puntate di “Un posto al Sole” portano avanti diverse trame, con momenti di tensione tra i personaggi e rivelazioni inaspettate. Maurizio decide di rompere il silenzio dopo anni, mentre si assiste a un conflitto tra Ferri e Mori. In un episodio, Serena si risveglia in stato di paura, aggiungendo ulteriore suspense alla narrazione.

Nella settimana dal 20 al 24 aprile 2026, “Un posto al Sole“ propone episodi ad alta intensità emotiva, con sviluppi significativi su più fronti narrativi. Al centro della scena si colloca la vicenda familiare delle gemelle: Micaela reagisce in modo netto e difensivo al ritorno del padre, mentre Manuela, ancora segnata da una ferita mai rimarginata,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un posto al sole anticipazioni dal 7 all’11 febbraio: brutta notizia per Franco.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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