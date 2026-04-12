Dal 20 al 24 aprile 2026 Un posto al sole porta in scena una settimana tesissima, con Serena travolta da ricordi inquietanti e da una scoperta che può ribaltare la sua famiglia. Intanto Ferri perde terreno contro Mori ed Eduardo rischia di cedere a una scelta pericolosa. Gli equilibri stanno per saltare davvero. Le puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 aprile 2026 promettono una sequenza di eventi destinati a lasciare il segno. La nuova settimana porterà sullo schermo tensioni sempre più forti, segreti pronti a riemergere e decisioni capaci di cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Al centro della narrazione ci sarà Serena, chiamata ad affrontare un passato che torna a farsi sentire con una forza impossibile da ignorare.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un posto al sole dal 20 al 24 aprile 2026: il mistero di Maurizio tormenta Serena!

Un Posto al Sole, anticipazioni 20?24 aprile 2026: Serena sconvolta, nuovi guai per EduardoLe puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 aprile 2026 si preannunciano tra le più intense della stagione.

Un posto al sole Dal 13-17 aprile 2026: Serena scopre la verità!Le anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 aprile svelano una svolta clamorosa per Serena, sempre più vicina a un segreto sconvolgente.

Un posto al sole dal 20 al 24 aprile 2026: il mistero di Maurizio tormenta Serena!