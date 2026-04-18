Anno scolastico al rush finale | il prossimo inizierà il 10 settembre

Da padovaoggi.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano poche settimane alla fine dell'anno scolastico 20252026, con l’ultimo giorno di lezioni previsto per il 10 giugno. Gli studenti stanno completando gli ultimi esami e verifiche, mentre alcuni si preparano già per il recupero di materie in difficoltà. Nel frattempo, chi ha raggiunto gli obiettivi spera nelle vacanze estive, immaginando già giornate di relax al mare o escursioni in montagna. Il nuovo anno scolastico è programmato per il 10 settembre.

Stiamo entrando nella fase decisiva dell'anno scolastico 20252026: chi è in difficoltà sta cercando di recuperare le materie dove è meno "forte", chi è già tranquillo sta già sognando i bagni al mare e le passeggiate in montagna. Chi attende gli esami di fine anno sta caricando le energie.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Puglia, il calendario del prossimo anno scolastico: inizio il 17 settembre Approvato dalla giunta regionaleDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta regionale della Regione Puglia, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Anno scolastico al rush finale: il prossimo inizierà il 10 settembre; A scuola si torna il 10 settembre, ecco il calendario; Calendario scolastico 2026: tutti i ponti di primavera tra 25 aprile e 2 giugno; Prof Schettini svela come affrontare gli ultimi compiti in classe.

Anno scolastico al rush finale: il prossimo inizierà il 10 settembreIl presidente del Veneto Alberto Stefani oggi 18 aprile ha annunciato le date che caratterizzeranno la stagione 2026/2027. Stop alle lezioni il 12 giugno 2027 per le scuole primarie, medie e superiori ... padovaoggi.it

anno scolastico al rushScuola, quando inizia a settembre? Dal 10 settembre le prime lezioni: il calendario scolasticoMentre l’anno scolastico attuale è ancora in pieno svolgimento, le Regioni italiane stanno già definendo e pubblicando i calendari relativi al prossimo anno ... ilmessaggero.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.