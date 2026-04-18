Anno scolastico al rush finale | il prossimo inizierà il 10 settembre

Mancano poche settimane alla fine dell'anno scolastico 20252026, con l’ultimo giorno di lezioni previsto per il 10 giugno. Gli studenti stanno completando gli ultimi esami e verifiche, mentre alcuni si preparano già per il recupero di materie in difficoltà. Nel frattempo, chi ha raggiunto gli obiettivi spera nelle vacanze estive, immaginando già giornate di relax al mare o escursioni in montagna. Il nuovo anno scolastico è programmato per il 10 settembre.

Stiamo entrando nella fase decisiva dell'anno scolastico 20252026: chi è in difficoltà sta cercando di recuperare le materie dove è meno "forte", chi è già tranquillo sta già sognando i bagni al mare e le passeggiate in montagna. Chi attende gli esami di fine anno sta caricando le energie.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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