Anci Giovani l' assessore Battino | Ancona si sta trasformando in una vera e propria città universitaria

L’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Ancona ha partecipato a Napoli alla XV Assemblea annuale di Anci Giovani, evento che riunisce amministratori under 35 provenienti da tutta Italia. Quest’anno l’assemblea ha anche celebrato i venti anni della Consulta. Durante l’incontro, l’assessore ha parlato delle trasformazioni in corso in città, sottolineando come Ancona si stia consolidando come una vera e propria città universitaria.

L’Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Ancona Marco Battino ha partecipato a Napoli alla XV Assemblea annuale di Anci Giovani, appuntamento nazionale che riunisce amministratori under 35 provenienti da tutta Italia e che quest’anno celebra anche i venti anni della Consulta. La.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Minneapolis, agenti Ice minacciano giornalisti Rai. Fratoianni attacca Giorgia Meloni: “Sta zitta, questa vigliaccheria è una vera e propria vergogna”Le reazioni politiche in Italia sono state immediate e durissime, puntando il dito contro Giorgia Meloni e il silenzio del suo governo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Anci Giovani, l'assessore Battino: Ancona si sta trasformando in una vera e propria città universitaria; L'assessore Peruzzi rappresenterà Colle di Val d'Elsa all'Assemblea ANCI Giovani; Direttivo Anci Giovani Fvg a Trieste per preparare l’evento sulle politiche giovanili; Con il progetto Gio_IN i giovani di Borgomanero diventano protagonisti in Europa. Tito protagonista a Napoli. Il Project Work del Forsam XIII presentato all’Assemblea Nazionale Anci GiovaniTito è stata protagonista a Napoli, in occasione dell’Assemblea Nazionale ANCI Giovani, dove sono stati presentati i project work realizzati dai partecipanti al ForsAM XIII – il corso di formazione sp ... melandronews.it Napoli, ANCI Giovani Basilicata all’Assemblea nazionale: confronto e rete tra amministratori under 35I giovani amministratori della Basilicata partecipano all’Assemblea ANCI di Napoli per rafforzare rete e competenze ... trmtv.it A Napoli la XV Assemblea annuale dei giovani amministratori italiani, un appuntamento di particolare rilievo che ha segnato anche il ventesimo anniversario di Anci Giovani. L’evento, promosso dalla Consulta Anci Giovani e rivolto agli amministratori provenie facebook Anci Giovani, l'assessore Battino: "Ancona si sta trasformando in una vera e propria città universitaria" x.com