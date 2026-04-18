Un nuovo caso di truffa è stato segnalato in città, con modalità ormai note. I malviventi si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine e chiamano le vittime, sostenendo che un familiare ha avuto un incidente grave. Per evitare problemi legali, chiedono un pagamento in denaro. Questa tecnica si ripete da tempo e coinvolge spesso persone anziane o vulnerabili. La polizia invita a mantenere alta la guardia e a verificare sempre le comunicazioni sospette.

Fermo, 18 aprile 2026 – La solita truffa, un modus operandi collaudato: spacciarsi per carabinieri, contattare la vittima di turno e dirle che un figlio ha avuto un incidente e che, per evitare conseguenze giudiziarie, c’è da pagare una cospicua somma. Quella volta, però, ad attenderli avevano trovato i veri militari dell’Arma che avevano teso una trappola ai truffatori, arrestandone uno in flagranza di reato. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, un 20enne campano è stato rinviato a giudizio. Il giovane dovrà ora comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di truffa aggravata. Il 20enne era stato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Amputazione per una bimba”: nei guai truffatori senza cuore

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