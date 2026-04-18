Amici oggi nuovo appuntamento | gli ospiti e le anticipazioni

Stasera, sabato 18 aprile, torna l’appuntamento con il talent show condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, giunta alla sua nuova edizione, prevede la partecipazione di diversi concorrenti e ospiti, con anticipazioni su esibizioni e momenti di gara. La puntata sarà trasmessa in diretta, mentre i fan seguono con attenzione gli sviluppi del programma.

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con Maria De Filippi e il talent show di Amici stasera, sabato 18 aprile. Gli occhi sono tutti puntati sui dieci allievi ancora in corsa per la vittoria. Tre squadre: quella di Pettinelli ed Emanuel Lo con il cantante Gard e i ballerini Alessio e Kiara. Quella di Zerbi-Celentano formata da Emiliano e Nicola, ballerini e Elena e Riccardo, cantanti. La terza, quella di Cuccarini e Peparini con Angie e Lorenzo, cantanti e Alex, ballerino. A valutare le loro performance i giudici del serale: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus con Cristiano Malgioglio. Torna Alessandro Cattelan con la sfida di ‘Password’, che mette alla prova con il gioco, l'attrice Vanessa Incontrada e il comico Luca Laurenti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Amici 25 | eliminato quarta puntata | Caterina | eliminato serale amici

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