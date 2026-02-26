amici 25 anticipazioni puntata 1 marzo news spoiler e ospiti

Ecco cosa ci aspetta nella prossima puntata di Amici 25, in onda il 1 marzo. Tra momenti di esibizioni, sorprese e ospiti speciali, lo show si prepara a coinvolgere il pubblico con nuove dinamiche e sfide. La puntata offrirà spazio a emozioni e colpi di scena che manterranno alta l’attenzione di chi segue il programma ogni settimana.

Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni di Amici 25 e vediamo cosa accaduto durante la puntata che andrà in onda domenica 1 marzo. Tutto è pronto per il nuovo appuntamento di Amici 25, che andrà in onda su Canale 5 domenica 1 marzo. Proprio questo pomeriggio nel mentre si è tenuta la registrazione della puntata e in rete sono già spuntate le prime anticipazioni. Ma andiamo subito a leggere cosa è accaduto in studio e chi sono gli allievi che questa settimana hanno ottenuto la maglia del Serale? Ecco tutti gli spoiler, svelati come sempre dagli amici di Superguidatv. Anche questa settimana ad Amici 25 gli allievi si sono cimentati in una gara canto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

