Amici 2026 | ballottaggio decisivo tre allievi a rischio eliminazione

Sabato 18 aprile su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici 2026, durante la quale tre allievi sono stati messi in ballottaggio e rischiano l’eliminazione. La puntata ha visto i concorrenti affrontare prove e momenti di valutazione, portando a una fase in cui si deciderà chi dovrà lasciare il talent show. La sfida tra i talenti si prepara a determinare il prossimo eliminato.

Il quinto appuntamento del serale di Amici 2026, trasmesso sabato 18 aprile su Canale 5, ha portato i protagonisti della quinta puntata verso una fase decisiva che vedrà il confronto diretto tra tre talenti in ballottaggio. Le sfide odierne metteranno alla prova le capacità di Kiara, Riccardo e Lorenzo, i quali dovranno affrontare l’esito delle prove per determinare chi dovrà lasciare la competizione dopo le varie manche di valutazione. Le prove decisive per Kiara, Riccardo e Lorenzo. La serata si sta concentrando sulla risoluzione dei duelli che hanno coinvolto i tre allievi rimasti in bilico. Per quanto riguarda la parte vocale, Riccardo si preparerà a eseguire il brano intitolato Un minuto in più, mentre Lorenzo affronterà la prova con il pezzo Dimmelo tu.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione

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Amici riconoscete questa piatta Se sapete il nome, me lo scrivete Mi pare che sia commestibile, cresce sulla sabbia, vicino al mare. (Solo per curiosità: non devo nè sradicarla, nè mangiarla. Mai mangiare ció che non so conosce con assoluta certezza! ) facebook

QUESTA SERA lo spettacolo è di scena nella quinta puntata del Serale di #Amici25! Farete il tifo per la squadra Cuccarini-Peparini Vi aspettiamo tutti alle 21.20 su Canale 5 x.com