Ancona si avvicina a un cambiamento nella gestione del traffico, con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ormai in fase avanzata. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dalle auto private e aumentare le connessioni tra diverse zone della città. La strategia prevede interventi che favoriscono alternative alla circolazione veicolare, con l’intento di rendere più fluido il movimento urbano e migliorare la qualità dell’aria.

Ancona si prepara a una rivoluzione silenziosa ma profonda. Con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) ormai entrato nella sua fase decisiva, l’amministrazione comunale delinea i contorni di una città meno dipendente dall’auto privata e più connessa. Abbiamo fatto il punto con l’assessore alla Mobilità, Giovanni Zinni, per capire come cambieranno gli spostamenti dei cittadini. Assessore, a che punto è l’iter del PUMS? "Il Piano è in fase di pubblicazione. Ora la parola passa a cittadini, stakeholder e istituzioni: c’è tempo fino al 18 maggio per le osservazioni". Quali sono i pilastri di questa visione? "L’obiettivo primario è la diminuzione dell’uso del mezzo privato in favore di una mobilità sostenibile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alternativa al traffico: "In futuro meno auto e più connessioni"

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