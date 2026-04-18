Un caso giudiziario coinvolge un notaio di Sorrento, Roberta Valente, e un presunto intreccio tra operazioni finanziarie sospette e questioni familiari. La vicenda, che inizialmente sembrava una trama di una telenovela, riguarda un fidanzato coinvolto in attività poco chiare e una donna che cerca di rintracciare una figlia illegittima, che potrebbe essere anche sua sorella. La procura ha aperto un’indagine per chiarire i fatti.

All’inizio pensavamo fosse una telenovela turca, con un fidanzato un po’ tiepido che si imbarca in operazioni finanziarie poco chiare e una protagonista che cerca di ritrovare una figlia illegittima che potrebbe essere sua sorella. Ma la location ci ha fatto cambiare parere. Perché Sorrento non è in provincia di Istanbul. Poi, per coerenza con il ritorno della stessa protagonista – ora diventata notaia – nella sua città natale, ci aspettavamo il sottofondo musicale di «Torna a Surrientu», ma anche lì ci sbagliavamo perché la canzone portante si intitola «A due passi dal mare» ed è cantata da Giusy Ferreri col naso chiuso dal raffreddore....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Almeno speriamo nelle nozze dal boss delle cerimonie... per «Roberta Valente notaio in Sorrento»

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