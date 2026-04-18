Il Milan sta lavorando per ingaggiare il centrocampista Leon Goretzka, con l'obiettivo di anticipare la concorrenza sul mercato. Secondo fonti vicine alla società, il tecnico Allegri ha manifestato interesse per il giocatore tedesco, mentre il club sta cercando di concludere l'operazione il prima possibile. La trattativa si svolge con l'intenzione di rafforzare il reparto centrale del campo in vista della prossima stagione.

Continuano le voci sul calciomercato del Milan con i rossoneri che dovrebbero andare alla ricerca di giocatori importanti in vista di una possibile qualificazione alla prossima edizione della Champions League. A centrocampo il nome caldo resta quello di Leon Goretzka, centrocampista che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. Come scrive 'Tuttosport', negli ultimi giorni i dialoghi tra il Milan e l'agenzia tedesca Roof si sarebbero fatti sempre più costanti e intensi. Leon Goretzka resterebbe la prima scelta assoluta di Massimiliano Allegri per quanto riguarda il futuro del centrocampo del Milan. Dalla Premier League sarebbero presenti i pressing di Tottenham e Arsenal, mentre in Italia sarebbero arrivate richieste di informazioni da parte di Juventus e del Napoli.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri pazzo di Goretzka: il Milan vuole anticipare tutti. Ecco il piano

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