Alla scuola di formazione di Forza Italia ospite a sorpresa Carlo Pasqualetto di Azione

Alla scuola di formazione di Forza Italia, organizzata dal movimento giovanile di Padova, è stato presente come ospite inatteso un rappresentante di un altro partito politico. Si tratta di Carlo Pasqualetto, membro di un diverso movimento politico, che ha partecipato al secondo appuntamento dell'iniziativa. L'evento si è svolto senza altri dettagli sul contenuto delle attività o sui commenti dei partecipanti.

Secondo appuntamento con la scuola di formazione di Forza Italia, organizzata dal movimento giovanile forzista di Padova. Presenti oggi 18 aprile nella sede di via Lisbona a Padova e intervenuti, la segretaria provinciale di Forza Italia Giovani, Caterina Chakir, i vertici della segreteria.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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