Al varo l’opera lirica ‘Fiori di cipresso’ dedicata alla Resistenza

È stata presentata l’opera lirica ‘Fiori di cipresso’, composta da tre atti e interpretata da solisti, coro polifonico e orchestra sinfonica. La produzione è dedicata alla Resistenza e si concentra su tematiche storiche e sociali. La prima rappresentazione ha avuto luogo recentemente, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La composizione musicale si inserisce in un progetto culturale volto a ricordare eventi e figure della lotta partigiana.

L’opera lirica ‘Fiori di cipresso’, tre atti per Soli, Coro polifonico ed Orchestra sinfonica composta dal maestro e direttore d’orchestra Ezio Monti, con la collaborazione della compagna Stefania Fioretti autrice del libretto, sarà rappresentata in anteprima per le scuole di Santa Sofia il 16 ottobre, poi il 17 in prima assoluta al Teatro Mentore e il 18 al teatro Vincenzo Monti di Alfonsine. Il tutto grazie al contributo di Anpi, Agrofertil, Associazione Malattie Autoimmuni e Rare, Coop di Consumo del Popolo, Bcc Ravennate Forlivese ed Imolese; i Comuni metteranno a disposizione i teatri con le maestranze, in attesa anche di un sostegno da parte della Regione attraverso il bando ‘Memoria’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al varo l’opera lirica ‘Fiori di cipresso’ dedicata alla Resistenza Notizie correlate “In Controluce l’Opera senz’Opera”: la lirica come non l’avete mai vistaDal 19 aprile al 25 maggio 2026 al Teatro Duse di Bologna in programma tre appuntamenti con Puccini, Verdi e Mozart. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al varo l’opera lirica ‘Fiori di cipresso’ dedicata alla Resistenza; L’istante magico; Deruta inaugura l’uovo in ceramica più grande; Il giovane Corrado Alvaro. Un racconto di Natale di 100 anni fa. Al varo l’opera lirica 'Fiori di cipresso' dedicata alla ResistenzaFissate a ottobre l’anteprima (per le scuole) il 16, la prima nazionale al Mentore il 17 e la replica al Monti di Alfonsine il 18 ... msn.com Diocesi: Opera. S. Maria del Fiore, mons. Gambelli benedirà il presepe sul sagrato della cattedralePer il quindicesimo anno consecutivo, l’Opera di Santa Maria del Fiore realizza sul sagrato della Cattedrale di Firenze un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale che rimarrà esposto al ... agensir.it se dolci piogge di aprile fanno i fiori di maggio Thomas Tusser @ca_libro - facebook.com facebook