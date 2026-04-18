Durante i BAFTA Games Awards 2026, è stato rimosso all’ultimo minuto il trailer di The Quiet Things, un gioco indie che affronta temi come traumi e abusi. La decisione ha provocato reazioni emotive da parte di una delle sviluppatrici, che si è presentata in lacrime. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra il pubblico e gli addetti ai lavori sui limiti della rappresentazione di argomenti delicati nel settore videoludico.

Un trailer tolto all’ultimo minuto, una sviluppatrice in lacrime e un dibattito acceso su cosa sia giusto mostrare al pubblico. I BAFTA Games Awards 2026, uno degli eventi più importanti del mondo videoludico, sono finiti al centro delle polemiche dopo aver deciso di non trasmettere il trailer di The Quiet Things, un gioco indipendente che affronta temi profondi e delicati. Una scelta che ha sollevato molte domande sul rapporto tra arte, sensibilità e libertà espressiva. L’episodio nasce da una novità introdotta proprio quest’anno: seguendo il modello dei grandi eventi internazionali, i BAFTA avevano deciso di inserire trailer e annunci tra le premiazioni.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ai BAFTA Games Awards 2026 è stato censurato il trailer di The Quiet Things, gioco indie su traumi e abusi

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