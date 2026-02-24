Ai Bafta conferme e gravi assenze con qualche insulto mai censurato

La presenza di alcune star ai Bafta ha generato tensioni, mentre molte assenze si sono fatte sentire. La causa principale riguarda problemi di agenda e controversie personali che hanno influenzato la partecipazione. Durante la serata, sono stati rivolti anche insulti non censurati, creando un clima di nervosismo tra il pubblico. La discussione si è accesa in diverse occasioni, lasciando il pubblico con più domande che risposte. La serata si è conclusa con molte sorprese e qualche sorpresa.

© Ilfoglio.it - Ai Bafta conferme e gravi assenze, con qualche insulto mai censurato

Le offese di John Davidson agli attori di "Sinners" si son sentite pure in differita e il presentatore si è più volte scusato. Tra i film premiati, "Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson vince come miglior film contro il rivale "Marty Supreme" di Josh Safdie. Tre premi per l'epopea nera e vampiresca di Ryan Coogler Non è andato tutto liscio alla cerimonia dei premi Bafta, domenica sera a Londra. La sigla sta per British Academy of Film and Television Awards, la controparte britannica degli Oscar in onda sulla Bbc. Con due ore di ritardo rispetto alla cerimonia, caso mai qualcuno andasse lungo nei ringraziamenti, guastando la scaletta dei programmi.