Aggressione all' Esselunga di via Carloni | il sindacato lancia l’allarme sicurezza

Un episodio di aggressione si è verificato all’interno di un supermercato di via Carloni, attirando l’attenzione sulla questione della sicurezza in questi locali. La notizia arriva in un momento in cui altri episodi simili sono stati segnalati nella zona, portando il sindacato a sollevare preoccupazioni riguardo alle condizioni di tutela per dipendenti e clienti. La vicenda è ancora sotto approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Un nuovo episodio di violenza riaccende i riflettori sulla sicurezza nei supermercati del territorio comasco. A denunciarlo è la Filcams Cgil Como, che in un comunicato parla di una situazione sempre più preoccupante per chi lavora nella grande distribuzione.L’episodio in via CarloniIl sindacato.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Aggressione nel carcere di Frosinone, l’allarme del sindacato: “Sistema al collasso”La denuncia della FP CGIL Frosinone-Latina: sovraffollamento, carenze di organico e condizioni di lavoro insostenibili mettono a rischio sicurezza e... Bonus nido bloccato: il sindacato Snalv lancia l'allarme per le famiglie umbreLe famiglie umbre che contano sul bonus asilo nido per sostenere le spese dei propri figli si trovano a fare i conti con l'ennesimo stop. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arezzo, tre episodi di violenza tra Esselunga e piazza Guido Monaco; Nuovo furto all'Esselunga di viale Sabotino a Legnano. Scappano con uno zaino pieno di alcolici; Grande distribuzione sempre più insicura; Como, ennesima aggressione a un cassiere del supermercato. Ora basta, più vigilanza e controlli. Beccato a rubare all’Esselunga, in tasca aveva un coltelloÈ stato fermato mentre tentava di uscire dal supermercato con la merce nascosta addosso. Ma addosso aveva anche un coltello. È finita con l’arresto la fuga ... elivebrescia.tv Furto di merci per 62 euro all’Esselunga, denunciato 38enneFurto al supermercato a Como, la polizia ha denunciato un 38enne della Guinea, senza fissa dimora. L’uomo è stato notato dall’addetto alla sicurezza ... espansionetv.it ORA E' UFFICIALE - Esselunga ufficializza l’arrivo a Rimini: supermercato, galleria commerciale con negozi, parcheggi, verde e alloggi sociali nel progetto di riqualificazione dell’ex Questura QUI l'articolo: https://cityne.ws/hgO2p - facebook.com facebook