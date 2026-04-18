Aggressione a ragazza in centro | 55enne armato di tirapugni si barrica in uno studio medico

Nella giornata di ieri, nel centro storico di Viterbo, una ragazza è stata vittima di un'aggressione. Un uomo di 55 anni, armato di tirapugni, si è rifugiato in uno studio medico dopo aver aggredito la giovane. La situazione si è conclusa con l'arresto dell’uomo. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale.

Aggressione ai danni di una ragazza nel centro storico di Viterbo nella giornata di ieri, 17 aprile. La vicenda conclusasi con un arresto, si arricchisce di ulteriori particolari. L'aggressore, un uomo di 55 anni, residente nel capoluogo e già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette dopo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Si barrica in casa armato di coltello: decisivo il negoziato dei CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, con il supporto delle A. Costiera Amalfitana, si barrica in casa armato di coltello: risolutivo il negoziatoMomenti di forte tensione nel pomeriggio del 26 gennaio in Costiera Amalfitana, dove un uomo di 41 anni si è barricato all’interno della propria... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fatte inginocchiare e prese a sputi e schiaffi: il VIDEO della spedizione punitiva; Palpeggiò una ragazza in stazione a Novara: dopo la denuncia il rimpatrio in Perù; Parla la ragazza aggredita in centro: Momenti di grande paura - Video; Dodicenne ferita da una compagna con le forbici a scuola, aggressione in bagno durante la lezione. Non scrivere più al mio ex: ragazza aggredisce una compagna fuori dalla scuolaA Genova una ragazza minorenne è stata vittima di un'aggressione all'uscita di scuola. La giovane è stata strattonata da una coetanea che le ha anche tirato i capelli. Nel video mostrato qui sotto le ... today.it Choc in discoteca: 19enne trans aggredita da un gruppo di trenta ragazziAggressione a Mestre: 19enne trans picchiata da un gruppo in discoteca, indagini in corso. MESTRE (VE) – Nella serata del 3 aprile una ragazza di 19 anni, residente a Mogliano Veneto, è stata vittima ... nordest24.it La denuncia di due ragazze olandesi: l’incontro e l’aggressione in pieno centro. Identificato il possibile responsabile - facebook.com facebook