Aggredì un poliziotto a Treviglio | arrestato 37enne pena convertita in semilibertà

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Verdello a Treviglio. Era destinatario di un ordine di carcerazione relativo a fatti accaduti nel gennaio 2022. L’arresto è stato eseguito dopo che l’uomo aveva aggredito un poliziotto durante un episodio avvenuto nella stessa città. La pena originaria è stata successivamente convertita in regime di semilibertà.

IL FERMO. È stato arrestato dai carabinieri di Verdello un 37enne residente a Treviglio, destinatario di un ordine di carcerazione per fatti avvenuti nel gennaio 2022. L’uomo dovrà ora scontare la pena in regime di semilibertà. L’episodio risale al 20 gennaio 2022, quando il 37enne, alla guida della propria auto, aveva effettuato manovre pericolose rischiando di travolgere il veicolo su cui viaggiava un agente della polizia di Stato, libero dal servizio, insieme alla moglie e al figlio neonato. Nonostante il tentativo del poliziotto di calmare la situazione, qualificandosi, l’uomo lo aveva aggredito e colpito, per poi fuggire. Le indagini avevano portato rapidamente all’identificazione del responsabile, poi condannato dal Tribunale di Bergamo a una pena pecuniaria di 2.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Aggredì un poliziotto a Treviglio: arrestato 37enne, pena convertita in semilibertà Notizie correlate Aggredì un corriere per rubare merce in consegna, arrestato nel NapoletanoTempo di lettura: 2 minuti Avrebbe aggredito con un complice un corriere dopo che quest’ultimo si sarebbe rifiutato di consegnargli un pacco... Aggredì tifoso e i suoi figli nella curva nord del San Nicola: arrestato 'il bomber' Silvio SistoIl 36enne è ai domiciliari accusato anche di aver picchiato, in un altro episodio, un geometra affinchè eseguisse con rapidità alcuni lavori in casa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aggredì un poliziotto a Treviglio: arrestato 37enne, pena convertita in semilibertà; Fiamme in una cella e un poliziotto penitenziario aggredito, ancora violenza nel carcere di Marassi; Si rifiuta di farsi identificare e aggredisce gli agenti: portato in Questura tenta di strangolare un poliziotto; Aggredisce un poliziotto, arrestata nella notte a Varese. Aggredì un poliziotto a Treviglio: arrestato 37enne, pena convertita in semilibertàÈ stato arrestato dai carabinieri di Verdello un 37enne residente a Treviglio, destinatario di un ordine di carcerazione per fatti avvenuti nel gennaio 2022. L’uomo dovrà ora scontare la pena in regim ... ecodibergamo.it Treviglio, prima l'aggressione all'agente della Polizia di Stato, poi il rifiuto di pagare 2.700 euro: arrestato 37enneI fatti nel '22: l'uomo si era scagliato contro il poliziotto in borghese e con la propria famiglia I carabinieri di Verdello lo hanno arrestato per dei fatti risalenti al 2022. Lui, un 37enne residen ... bergamo.corriere.it Violentatore di una bimba a Mestre aveva adescato altri piccoli su Tik Tok. Stefani, Il divieto di uso dei social fino ai 14 anni può salvare dagli orchi del web “La notizia lascia sgomenti: il violentatore che aggredì una bimba di 11 anni a Mestre, reato per il quale - facebook.com facebook Mores, aggredì un servo pastore: chiesti 7 anni di reclusione x.com