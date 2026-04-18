A partire dal 3 agosto, la carta d’identità cartacea non avrà più validità legale, sostituita dalla Carta d’Identità Elettronica (CIE). Questa modifica si inserisce nel rispetto del Regolamento Europeo 1157 del 2019, che prevede l’uso esclusivo della versione elettronica per i documenti di riconoscimento. La novità interessa tutti i cittadini italiani, che dovranno quindi utilizzare la CIE per i loro spostamenti e le procedure ufficiali.

Per rispettare il Regolamento Europeo 1157 del 2019, da quest’estate la carta d'identità cartacea non avrà più nessun valore legale. Solo la carta d’identità elettronica potrà essere utilizzata. Per i cittadini che devono richiedere la CIE a Roma questo weekend sarà possibile partecipare ad un Open Day I tempi della carta d’identità cartacea stanno per giungere al termine.Dal 3 agosto 2026quest’ultima, infatti,non avrà più alcun valore legale.Per rispettare i nuovi standard di sicurezza europei la carta cartacea non potrà più essere utilizzata come documento valido per l’identificazione, tantomeno, per l’espatrio.La norma sarà applicata nonostante la data di scadenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Addio alla carta d’identità cartacea: dal 3 agosto valida solo la CIE

ADDIO ALLA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA: DAL 3 AGOSTO SOLO DOCUMENTO ELETTRONICO | 03/03/2026

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