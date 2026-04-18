‘A teatro con Nilo’ si alza il sipario Esordio con la Compagnia Instabile

A Casalfiumanese prende il via l’edizione 2026 della rassegna teatrale ‘A teatro con Nilo’. La manifestazione prevede sei spettacoli, alcuni con più repliche, che si svolgono tra il teatro comunale, la sala polivalente del capoluogo e la sala civica di San Martino in Pedriolo. La Compagnia Instabile apre la stagione con il suo debutto.

A Casalfiumanese si alza il sipario sull’edizione 2026 della rassegna ‘A teatro con Nilo’. Sei spettacoli, con ben cinque repliche, di scena al teatro comunale e alla nuova sala polivalente del capoluogo oltre alla sala civica della frazione di San Martino in Pedriolo. Una proposta entrata ormai da tempo nel programma culturale del paese. Era il 2007, infatti, quando l’amministrazione lanciò un percorso incentrato sul teatro per prevenire i fenomeni legati all’abbandono scolastico e per stimolare gli interessi dei più giovani. Una rassegna poi intitolata alla memoria del compianto Danilo Poggiali, giovane casalese con la recitazione nel cuore scomparso nel 2016 a soli 22 anni a causa di un terribile incidente sul lavoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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