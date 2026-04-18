A Ribera con i Lions 3000 studenti impegnati nelle prove antincendio

A Ribera, oltre tremila studenti di tutte le età e livelli scolastici hanno partecipato a prove di evacuazione in caso di incendio, organizzate con il supporto dei Lions. I bambini e i giovani provenivano dalle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori. Le esercitazioni si sono svolte in diversi plessi scolastici, coinvolgendo studenti e personale scolastico in simulazioni pratiche di evacuazione.

Tremila bambini, ragazzi e giovani studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dai 3 anni della scuola dell'infanzia ai 18 dei maturandi delle superiori, hanno effettuato le prove di evacuazione dei plessi scolastici in caso di incendio con l'assistenza dei Lions.Due giornate di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Studenti impegnati per Caritas e CampansiGiornata della solidarietà per Terrecablate che ha dato il via a due progetti per Siena e provincia. Narni, il Lions Club organizza incontri con gli studenti delle scuole medie per parlare dei rischi che si nascondono in ReteIl Lions Club di Narni ha organizzato il Service "Interconnettiamoci… ma con la testa".