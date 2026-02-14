Studenti impegnati per Caritas e Campansi

Gli studenti hanno partecipato a una giornata di solidarietà a Terrecablate, raccogliendo fondi per sostenere le attività della Caritas e del Campansi. La manifestazione ha portato avanti due iniziative pratiche, coinvolgendo direttamente la comunità. Tra queste, la quarta edizione di “Solidarietà a Tavola” ha visto la partecipazione di molte famiglie, mentre al Campansi si è svolto il saggio intermedio del corso di teatro rivolto agli anziani della casa di riposo.

Giornata della solidarietà per Terrecablate che ha dato il via a due progetti per Siena e provincia. A iniziare dalla quarta edizione di Solidarietà a tavola; poi al Campansi si è tenuto il saggio intermedio del corso di teatro degli ospiti della casa di riposo. I due appuntamenti fanno parte del piano dei progetti benefit che la società di telecomunicazioni promuove ogni anno per portare il suo contributo alla crescita ed al benessere nel territorio in cui opera. "Investiamo nel sociale per rinsaldare il legame con il territorio e uscire dallo stereotipo di azienda che pensa solo al business – spiega l’amministratore unico Marco Turillazzi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studenti impegnati per Caritas e Campansi Montevarchi. Gli studenti della Magiotti impegnati nella raccolta alimentare Carabinieri insegnano legalità alle medie: 200 studenti impegnati nell’aula di Masi Mercoledì mattina, l’Istituto Comprensivo “Giacomo Masi” di Cavezzo ha aperto le sue porte a un evento diverso dal solito. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Studenti impegnati per Caritas e Campansi; Giovedì di solidarietà per Terrecablate: studenti in cucina alla mensa dei poveri e teatro per anziani al Campansi. Studenti iraniani isolati a Pavia Caritas si mobilita per affitti e retteLa repressione del regime di Teheran impedisce ai ragazzi di mettersi in contatto con le famiglie e ricevere fondi ... laprovinciapavese.gelocal.it Solidarietà: Caritas Bolzano-Bressanone, oltre 450 studenti partecipano il 16 maggio alla Corsa dei miracoliCorrere per aiutare è il motto ispiratore della Corsa dei miracoli, una campagna organizzata da youngCaritas che si svolge da 15 anni in diverse scuole del territorio. Quest’anno ci sono 450 giovani ... agensir.it Ecco le studentesse e gli studenti del Gigli impegnati nella gara distrettuale delle Olimpiadi della matematica, che mercoledì 11 febbraio si sono recati presso il Campus dell' Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia per rappresentare il nostro istitut facebook