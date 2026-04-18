22 ordinanze per blindare i limiti | ecco la fase due di Città30

A partire da lunedì 20 aprile, a Bologna entrerà in vigore la seconda fase del progetto Città 30, che prevede il ripristino dei limiti di velocità su 258 chilometri di strade cittadine. Il sindaco ha annunciato che le nuove restrizioni saranno rafforzate attraverso 22 ordinanze, basate su un’analisi tecnica dettagliata e accompagnate da un piano di investimenti specifici. La misura interessa diverse zone della città e mira a regolare la circolazione.

Da lunedì 20 aprile, a Bologna la cosiddetta "fase due" del progetto Città 30. Il sindaco Matteo Lepore ha sciolto le riserve, annunciando il ripristino dei limiti di velocità su 258 chilometri di strade urbane, blindati questa volta da un’analisi tecnica e da un piano di investimenti.Il cuore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Caressa non pone limiti: “Ecco i miei due nomi per i ruoli di CT e Presidente FIGC”Fabio Caressa invoca una rottura netta con il passato per evitare che vecchi scheletri si ripresentino in quello che sarà un nuovo inizio per il... Russia abbandona limiti su armi strategiche, annuncia nuova fase di sviluppo militare**La Russia abandona i limiti sulle armi strategiche, annunciando una nuova fase di espansione militare** Alle 18:30 di ieri, l’ambasciatore russo... Approfondimenti e contenuti Città 30, cosa succede ora: la roadmap del Comune. Ordinanze a tappePer questo l’assessore spiega che, per accelerare, una soluzione potrebbe essere quella di procedere per ’step’. In pratica, costruito un nuovo piano particolareggiato della Città 30, mano a mano ... ilrestodelcarlino.it Città 30, cinquemila pagine di dossier per ripartireBOLOGNA – Ci sono voluti quasi due mesi di tempo, più di quanto previsto il giorno della sentenza del Tar che il 20 gennaio scorso ha stoppato il provvedimento simbolo della giunta Lepore, ma Città 30 ... bologna.repubblica.it