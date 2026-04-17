YouTube chiude l’account dei video Lego iraniani ma i creator tornano con lo sfottò a Hegseth e al suo sermone

YouTube ha rimosso l’account di un canale iraniano dedicato ai video Lego, ma i creatori sono tornati online con nuovi contenuti. Tra i video pubblicati, ci sono anche commenti ironici rivolti a un commentatore televisivo noto per i suoi sermoni. Il canale aveva subito la sospensione, ma gli autori hanno ripreso a pubblicare, dichiarando che non possono essere zittiti dallo spirito di giustizia.

YouTube li aveva “chiusi”, ma loro sono tornati: «Come lo spirito di giustizia, Explosive News non può essere messo a tacere. Dopo numerosi avvertimenti e rimozioni di canali, abbiamo ricostruito la nostra sede qui. Questo è il nostro nuovo canale ufficiale». Così i creator filo-iraniani di Explosive Media, divenuti celebri per i loro video propagandistici contro Israele e Stati Uniti (ma soprattutto, sarebbe giusto dire, contro Donald Trump ) sono tornati attivi su un nuovo account, dopo che YouTube aveva cancellato tutti i loro video dal canale con l’accusa che si trattasse di “contenuti violenti”. I loro video erano invece rimasti visibili su Instagram, TikTok e Telegram, mentre le loro canzoni si sono spinte fino a Spotify e SoundCloud.🔗 Leggi su Open.online

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