Il finale di Your Lucky Day lascia più domande che risposte. Ecco cosa succede davvero e cosa significa il thriller. Your Lucky Day parte come un thriller quasi elementare: una rapina, un biglietto della lotteria, qualche persona nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma ci mette pochissimo a cambiare tono. E quando arriva al finale, la sensazione è chiara: non hai appena visto un film sui soldi, ma su quello che le persone sono disposte a fare quando intravedono una scorciatoia. E soprattutto: su quanto quella scorciatoia duri davvero. La storia di Your Lucky Day in breve. Sterling è un piccolo criminale, uno che ha già perso parecchio e non ha molto da difendere (il ruolo è interpretato da Angus Cloud, l’attore noto soprattutto per il ruolo di Fezco in Euphoria, morto per overdose ad appena 25 anni).🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Your Lucky Day: cosa succede davvero nel finale (e perché non è un vero lieto fine)

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Rai4. . #PrimaVisione - Alle 21.20 "Your Lucky Day" di Dan Brown con Angus Cloud, Jessica Garza, Sterling Beaumon | E’ la vigilia di Natale e, all’interno di un piccolo minimarket, un uomo rivela incautamente di aver appena vinto alla lotteria 156 milioni di do - facebook.com facebook

1^Tv - Alle 21.20 "Your Lucky Day" di Dan Brown con Angus Cloud, Jessica Garza, Sterling Beaumon | E’ la vigilia di Natale e, in un piccolo minimarket, un uomo rivela di aver appena vinto alla lotteria 156 milioni di dollari. La notizia scatena una violenta reazi x.com