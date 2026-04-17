wwe wrestlemania 2026 in diretta esclusiva su netflix

Il 18 e 19 aprile 2026 si svolge Wrestlemania, l’evento WWE più atteso dell’anno, che si terrà presso l’Allegiant Stadium di Las Vegas. Per la prima volta, lo spettacolo sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix, a partire dalla mezzanotte italiana. L’evento prevede diverse sessioni con match di alta tensione e grandi nomi del wrestling mondiale. La piattaforma di streaming ospiterà l’intera manifestazione in modo esclusivo.

Per l’occasione, John Cena farà il suo ritorno come host di WrestleMania, nella sua prima apparizione in WWE da dicembre, quando è stato sconfitto da Gunther nel suo match di ritiro. Sabato 18 aprile, Liv Morgan e Stephanie Vaquer combatteranno per il titolo di Women’s World Championship, AJ Lee e Backy Lynch per il WWE Women’s Intercontinental Championship, mentre Nia Jax e Lash Legend difenderanno il WWE Women’s Tag Team Championship in un Fatal-4Way match con Alexa Bliss e Charlotte Flair, Bayley e Lyra Valkyria, Brie e Nikki Bella. Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed sfideranno LA Knight, Jey & Jimmy Uso, Jacob Fatu affronterà Drew McIntyre in un match senza sanzioni, mentre Seth Rollins se la dovrà vedere con Gunther.🔗 Leggi su Sportintv.eu

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