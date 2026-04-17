Weekend di sole con punte di 25°C ma poi ritorna la pioggia | le previsioni meteo per Novara e Vco

Il fine settimana a Novara e nel VCO sarà caratterizzato da giornate di sole con temperature che raggiungeranno i 25°C. Tuttavia, le previsioni indicano un ritorno delle piogge nelle ore successive. L'anticiclone in quota assicurerà condizioni di stabilità atmosferica su gran parte della regione, favorendo giornate soleggiate e temperature miti tipiche della primavera.

Il consolidamento dell'anticiclone garantirà un fine settimana di stabilità atmosferica su gran parte del Piemonte, con prevalenza di sole e un clima tipicamente primaverile. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, sia nel novarese che nel Vco non si attendono.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Meteo, week end tra caldo e pioggia: le previsioni per Novara e il VcoFine settimana con clima mite, almeno in parte, quello in arrivo nel novarese e Vco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Weekend di sole con punte di 25°C, ma poi ritorna la pioggia: le previsioni meteo per Novara e Vco; Weekend di sole, poi la primavera va in pausa: da lunedì brusco calo termico in Emilia-Romagna; Previsioni meteo, weekend di sole e caldo primaverile almeno fino a domenica; Meteo, sole e caldo nel weekend poi arriva aria fresca dal Nord. Meteo, weekend con il sole. La prossima settimana calo delle temperatureOggi sole da Nord a Sud, salvo locali temporali pomeridiani lungo l'arco alpino, sull'Appennino settentrionale e settori interni di Sicilia e Sardegna ... rainews.it Weekend di sole con punte di 25°C, ma poi ritorna la pioggia: le previsioni meteo per Novara e VcoL'anticiclone regalerà un sabato con temperature fino a 25°C, ma da lunedì l'aria fresca dal nord riporterà instabilità e piogge: ecco i dettagli per il weekend ... novaratoday.it Buon venerdì sera a tutti. Weekend di bel tempo con temperature molto elevate. Peggiora da domenica a partire dal nord. Scopri di più! https://app.meteoeradar.it/pHdP/ITsoc facebook Sabato 18 e domenica 19 aprile: weekend di eventi nel #MunicipioXI! Sport, ecologia e aggregazione per tutti: cicloaperitivo #Habicura, Giornata della Madre Terra, coworking giovanile e Trofeo ABC di ginnastica. Info ow.ly/7eyo50YKOmh x.com