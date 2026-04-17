Voz do Mar a Sagres | l’installazione artistica che trasforma la voce dell’oceano in architettura sonora

All’estremità sud-occidentale del Portogallo si trova un sito dove l’oceano sembra prendere voce. Qui è stata allestita un’installazione artistica che trasforma i suoni naturali del mare in un’architettura sonora. La struttura, chiamata Voz do Mar a Sagres, cattura le vibrazioni delle onde e le riproduce attraverso un complesso sistema di dispositivi acustici. L’opera si inserisce in un contesto di valorizzazione del paesaggio marino e delle sue caratteristiche naturali.

C’è un luogo, all’estremità sud-occidentale del Portogallo, dove il mondo sembra finire e l’oceano comincia a parlare. Siamo a Sagres, nel cuore dell’Algarve, su una scogliera battuta dai venti atlantici da millenni. Qui, incastonata tra le antiche mura della Fortaleza de Sagres — la fortezza da cui il leggendario Enrico il Navigatore avrebbe pianificato le grandi esplorazioni portoghesi — sorge un’opera che non si guarda: si ascolta. Si chiama Voz do Mar, la Voce del Mare, e chi la visita raramente se ne va senza che qualcosa dentro di sé sia cambiato. Un labirinto di cemento sull’orlo dell’Atlantico. A prima vista, la struttura appare enigmatica, quasi aliena nel paesaggio brullo e ventoso del promontorio.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Voz do Mar a Sagres: l’installazione artistica che trasforma la voce dell’oceano in architettura sonora Notizie correlate Leggi anche: Dalle macerie dell'Ucraina al Fuorisalone: alla Statale arriva l'installazione che trasforma la guerra in architettura Barend Middelhoff e il suo quartetto esplorano suoni astratti in un omaggio alla dimensione sonora dell’architettura.Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21:00, lo SpazioleARTI di Molfetta si trasforma in un’aula sonora dove il jazz non è solo musica, ma esperienza...