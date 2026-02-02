Barend Middelhoff e il suo quartetto esplorano suoni astratti in un omaggio alla dimensione sonora dell’architettura

Sabato sera, lo SpazioleARTI di Molfetta si riempie di suoni insoliti. Barend Middelhoff e il suo quartetto portano un omaggio alla dimensione sonora dell’architettura, creando un’esperienza che va oltre la semplice musica. Alle 21:00, il jazz si trasforma in un viaggio tra atmosfere astratte e spaziali, con un concerto che promette di coinvolgere e sorprendere il pubblico.

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21:00, lo SpazioleARTI di Molfetta si trasforma in un'aula sonora dove il jazz non è solo musica, ma esperienza spaziale. Il quartetto di Barend Middelhoff, con il suo progetto *Hall for You*, porta in scena un omaggio profondo e raffinato alla dimensione architettonica del suono. Il sassofonista olandese, noto per il suo stile elegante e introspettivo, guida un ensemble composto da Eugenio Macchia al piano, Giampao?o Laurentaci al contrabbasso e Fabio Delle Foglie alla batteria. Il concerto, parte della rassegna "Jazz & Co. in the Theatre", non è un semplice omaggio a un repertorio, ma una riflessione sul rapporto tra suono, spazio e memoria.

