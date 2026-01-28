Un terno sulla ruota di Cagliari premia ancora Jesi | vinti 45mila euro

Un giocatore di Jesi ha vinto ancora con il Lotto. Questa volta ha puntato 10 euro in largo Allende e ha centrato un terno sulla ruota di Cagliari, portandosi a casa 45mila euro. È il secondo colpo in poche settimane che premia la stessa città, mentre i scommettitori continuano a tentare la fortuna con poche scelte mirate.

JESI – Anche questa settimana il gioco del Lotto bacia Jesi, dove una persona, con una giocata di 10 euro effettuata in largo Allende, ha centrato un terno sulla ruota di Cagliari portando a casa 45mila euro. I numeri fortunati sono stati il 19 il 22 e il 54. Congratulazioni al vincitore.

