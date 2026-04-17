Vigilia con l' Udinese Cuesta | Serve tornare a vincere

Nella vigilia della partita contro l'Udinese, il difensore ha dichiarato che è fondamentale tornare a vincere. Dopo il pareggio con il Napoli, ha espresso di sentirsi più sicuro e di aver acquisito maggiore fiducia in sé stesso, oltre a un senso di orgoglio. La squadra si prepara quindi ad affrontare la prossima sfida con l’obiettivo di ottenere i tre punti.