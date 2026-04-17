Vigilia con l' Udinese Cuesta | Serve tornare a vincere
Nella vigilia della partita contro l'Udinese, il difensore ha dichiarato che è fondamentale tornare a vincere. Dopo il pareggio con il Napoli, ha espresso di sentirsi più sicuro e di aver acquisito maggiore fiducia in sé stesso, oltre a un senso di orgoglio. La squadra si prepara quindi ad affrontare la prossima sfida con l’obiettivo di ottenere i tre punti.
Il pari con il Napoli ha consegnato a Carlos Cuesta maggiore consapevolezza e un pizzico di autostima, misto a orgoglio. Affinché si trasformi in felicità servirebbe una vittoria contro l'Udinese. Missione non semplice per il Parma che si prepara ad affrontare una delle squadre più in forma del.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Fiorentina Parma: «Partita fondamentale, andremo con la mentalità giusta. Bernabè non ci sarà per questo motivo»Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese.
Leggi anche: Vigilia contro l'Atalanta, Cuesta: "Mercato? Ci sentiamo coperti"
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Allegri: Il numero di attaccanti non conta. Ora è importante far punti per la Champions; Serie A: il Milan travolto dall'Udinese 3-0, fischi a San Siro; Par condicio, l'Udinese travolge il Milan a San Siro; Milan-Udinese oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla.
Milan-Udinese, le scelte ufficiali: Allegri col tridente!Di seguito le formazioni ufficiali del match tra il Milan di Allegri e l'Udinese di Runjaic. Ecco le scelte dei rossoneri. Allegri lancia il tridente: ... spaziomilan.it
Milan-Udinese 0-3, risultato finale della partita di Serie A: autogol di Bartesaghi, gol di Atta e di Ekkelenkamp, gli highlightsLa diretta live di Milan-Udinese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di #RomaAtalanta Segui il live youtube.com/watchv=QcFoU8… #ASRoma x.com
Vigilia di Napoli - Lazio, tentazione Alisson per Conte. Contro i biancocelesti di Sarri il tecnico azzurro potrebbe proporre il brasiliano dal primo minuto al posto di Anguissa facebook