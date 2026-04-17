Viaggio educativo in Emilia | gli studenti del liceo Quinto Ennio in visita a San Patrignano

Gli studenti del liceo “Quinto Ennio” hanno partecipato a un viaggio educativo in Emilia, visitando il centro di San Patrignano. L’itinerario ha coinvolto le classi del liceo in un’esperienza che ha permesso di conoscere da vicino le attività e le realtà presenti nel territorio. La visita si è svolta in un clima di attenzione e curiosità, con momenti di confronto e osservazione tra gli alunni e i volontari presenti.