Viaggio educativo in Emilia | gli studenti del liceo Quinto Ennio in visita a San Patrignano
Gli studenti del liceo “Quinto Ennio” hanno partecipato a un viaggio educativo in Emilia, visitando il centro di San Patrignano. L’itinerario ha coinvolto le classi del liceo in un’esperienza che ha permesso di conoscere da vicino le attività e le realtà presenti nel territorio. La visita si è svolta in un clima di attenzione e curiosità, con momenti di confronto e osservazione tra gli alunni e i volontari presenti.
GALLIPOLI – Non tutti i viaggi d’istruzione si misurano sulla base dei chilometri percorsi. Ce ne sono alcuni che scandiscono emozioni, e si contano con i silenzi che parlano, gli sguardi che cambiano, le esperienze che forgiano la propria esistenzaÈ il caso dell’esperienza vissuta in questo.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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