Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 17 aprile 2026, il servizio Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali strade della regione, fornendo dati aggiornati per chi si sposta in queste aree. La comunicazione si rivolge a chi sta pianificando i propri spostamenti in questo periodo.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto in precedenza nei pressi del Bivio per via di Pratica restano disagi sulla Pontina al momento permangono code a partire da Spinaceto in direzione di Latina raccomandiamo la dovuta attenzione perché è in transito sul tratto interessato e passiamo ai cantieri notturni sulla A1 Roma Napoli dalle 23 di stasera fino alle 6 del mattino di domani 18 aprile sarà chiuso per lavori lo svincolo di Colleferro in uscita per il traffico proveniente da Roma in alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Colleferro da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 19:40Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio evidente avvenuto nei pressi del Bivio per ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com