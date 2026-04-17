Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 17 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sui principali strade e traffico della regione. Questa piattaforma diffonde dati relativi alle condizioni del traffico e ai possibili rallentamenti, offrendo un quadro aggiornato delle situazioni di mobilità urbana e extraurbana.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto in precedenza nei pressi del Bivio per via di Pratica restano disagi sulla Pontina al momento permangono code a partire da Spinaceto in direzione di mattina ci possiamo poi sul raccordo dove abbiamo rallentamenti in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e La Rustica in esterna a partire dalla mattina fino alla Tuscolana in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea fl6 Roma Cassino il servizio è tornato regolare rallentato in precedenza a causa di guasto ad un treno tra.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio evidente avvenuto nei pressi del Bivio per ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com