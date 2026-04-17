Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 17 aprile 2026, sono stati diffusi nuovi aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio attraverso il servizio Astral Infomobilità. Le informazioni in tempo reale forniscono dettagli sulle condizioni del traffico e eventuali variazioni sulla rete stradale. Questo sistema di comunicazione mira a offrire ai cittadini dati aggiornati per affrontare eventuali disagi o modifiche alla viabilità locale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio evidente avvenuto nei pressi del Bivio per via di Pratica sta provocando disagi sulla Pontina al momento ci sono code a partire da Spinaceto in direzione di Latina ci spostiamo sul raccordo dove abbiamo coda in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e La Rustica in esterna code a tratti a partire dalla Ardeatina fino alla Ascolana CUD e anche sulla roma-fiumicino tra Parco dei Medici e viale Isacco Newton verso il centro Mentre in uscita Verso il raccordo abbiamo code sulle consolari che sia e Salaria....🔗 Leggi su Romadailynews.it

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