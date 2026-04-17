Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del 17 aprile 2026, la situazione della viabilità nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha fornito le ultime informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade principali di Roma e dintorni, offrendo un quadro in tempo reale sulla mobilità locale. L’obiettivo è informare i cittadini sulle eventuali criticità o variazioni nella circolazione stradale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare traffico in aumento in esterna si rallenta tra le uscite Flaminia Pescaccio poi dalla Roma Fiumicino alla Laurentina dall'ape alla diramazione Roma sud e si procede a rilento dalla Prenestina la Tiburtina in interna code tra Nazioni Roma nord Nomentana dalla Casilina all'appia è ancora dalla Pontina da Roma Fiumicino è proprio sulla 91 Roma Fiumicino Ci sono code a tratti dalla raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur ci siamo sul tratto Urbano della A24 code da torcere bar al bivio per...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 08:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com