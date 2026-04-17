Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 17 aprile 2026, la viabilità nella regione Lazio, in particolare a Roma, è stata aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni stradali. L'ente ha comunicato dettagli sulla situazione attuale, offrendo indicazioni utili per i viaggiatori e utenti della strada nella zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in A1 Roma Napoli dove ci sono rallentamenti per traffico tra il bivio per Roma Sud Valmontone verso Napoli ci possiamo poi sul Raccordo Anulare Dove Al momento ci sono ancora in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e La Rustica in esterna code a tratti a partire dalla Pontina a fino alla Tuscolana code anche sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici viale Isacco Newton verso il centro Mentre in uscita Verso il raccordo abbiamo code sulle consolare Cassia Flaminia e Salaria attivamente a partire da via Oriolo Romano da Corso Francia e dalla tangenziale est da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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