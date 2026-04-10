Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 10 aprile 2026, Astral Infomobilità ha fornito un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che ha condiviso le ultime informazioni sul traffico e le condizioni delle strade della regione. L’aggiornamento si rivolge agli utenti che devono pianificare i loro spostamenti nella zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via dei risolto L'incidente è avvenuto in precedenza è aperto ora il tratto di strada compreso dal km 12 al km 16 nel centro abitato di Velletri andiamo sul Raccordo Anulare in interna si sta in coda per il traffico intenso Traduci Take Asia e Salaria è più avanti invece un incidente causa code a tratti tra la Nomentana e la Prenestina in esterna sempre code a tratti ma per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma sud e più avanti tra la Prenestina e la Tiburtina ci sposiamo sulla Roma Fiumicino out... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 18:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul cellulare in... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la formazione Roma Sud ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook