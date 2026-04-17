Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 17 aprile 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. Si tratta di un sistema che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e le condizioni delle strade, aggiornando costantemente gli automobilisti su eventuali interruzioni o rallentamenti. La comunicazione permette di conoscere lo stato attuale delle vie principali e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in siamo dal raccordo anulare Dov'è il traffico intenso su entrambe le carreggiate al momento abbiamo coda in interna tra Cassia e Salaria più avanti tra Bufalotta il rustica in esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana e siamo proprio sulla Roma Fiumicino dove si procede a rilento tra Parco dei Medici e viale Isacco Newton verso il centro traffico rallentato anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione opposta tra via Fiorentini è il raccordo sempre in direzione raccordo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare così in esterna ad altezza... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è un invito All'attenzione per chi è ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com