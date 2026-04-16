Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 17 | 25

Il servizio di Astral infomobilità della regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni, con dati raccolti fino alle 17:25 del 16 aprile 2026. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico, eventuali incidenti o lavori in corso che potrebbero influenzare gli spostamenti nella zona. La redazione ha pubblicato le ultime novità per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri percorsi.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare così in esterna ad altezza Selva Candida e proseguendo tra la Roma Fiumicino è diramazione Roma Sud interna invece si segnalano 8 in coda ad altezza Casal del Marmo e poi tra Nomentana e Prenestina nel tratto Urbano della A24 oggi incontro tra Portonaccio il raccordo anulare in questa direzione è l'autostrada Si segnala un incidente sulla Roma Tarquinia che sta causando cose tra Santa Severa Civitavecchia Sud in direzione dell' Aurelia incidente anche sull'Aurelia Concorde entrambi i sensi di marcia tra Ladispoli e Marina...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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