Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 17 aprile 2026, Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio Astral Infomobilità trasmette le ultime notizie sul traffico e le condizioni delle strade, contribuendo a informare i cittadini sulle situazioni attuali e sui possibili rallentamenti. Queste informazioni sono disponibili attraverso i canali ufficiali di Astral e vengono aggiornate periodicamente durante il giorno.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è un invito All'attenzione per chi è in viaggio sulla Pontina a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Pomezia Castel Romano in direzione del raccordo raccordo Dov'è il traffico intenso su entrambe le carreggiate Al momento abbiamo coda in interna tra Boccea e Selva Candida è più avanti tra Cassia bis Salaria e tra Bufalotta e La Rustica esterna code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana traffico rallentato anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione opposta tra...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo nel comune di Cassino in via... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com