Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 15 aprile 2026, la rete stradale di Roma e del Lazio presenta alcune variazioni nel traffico segnalate da Astral infomobilità. La situazione viene monitorata costantemente e aggiornata in tempo reale per informare gli utenti sulla viabilità e eventuali disagi lungo le principali arterie della zona. Questa comunicazione fa parte di un servizio dedicato a fornire notizie sulla mobilità e sulle condizioni del traffico in modo diretto e immediato.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo nel comune di Cassino in via di risoluzione avvenuto in precedenza sulla strada regionale Ausonia code smaltimento all'altezza di via Cerro antico nei due sensi di marcia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna coda tratti qui per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e centrale del latte in interna rallentamenti tra Roma Fiumicino e Trionfale file tra classi e Salaria e code a tratti tra Bufalotta e Appia sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra la tangenziale est e il raccordo anulare...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 17:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulle consolari in entrata nella capitale con ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com