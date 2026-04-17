Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 17 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha fornito informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disservizi che interessano le strade della capitale e le aree circostanti, mantenendo gli utenti aggiornati sulle condizioni delle principali arterie stradali.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla anulare Code in esterna tra Roma Fiumicino e Pontina è più avanti tra Laurentina e diramazione Roma Sud in interna corre altezza Labaro e altezza Tiburtina ci spostiamo sulla 91 Roma Fiumicino allentamenti altezza ANSA del Tevere verso l'Eur più Sud sulla statale Pontina in direzione Roma code per lavori all'altezza di Pomezia Nord mentre Resta invariata la situazione sulle consolari sulla Sila code da Settecamini alla raccordo anulare sulla Nomentana già a partire da Tor Lupara mentre sulla Cassia Ci sono code.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a seguito di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com