Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 13 aprile 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità di Roma attraverso il servizio Astral Infomobilità. Questa piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e le condizioni delle strade della capitale. Le comunicazioni riguardano eventuali incidenti, lavori in corso o altre situazioni che influenzano il flusso veicolare nella zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a seguito di un incidente ora rimosso Sono in corso operazioni di ripristino Tra la barriera di Roma Est e Tivoli in direzione Teramo permangono code lungo il tratto interessato lavori in corso anche sulla A1 Roma Napoli qui per ripristino urgente del manto stradale tra Ceccano e Frosinone verso Roma ripercussioni con incolonnamenti ci possiamo poi sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Ardeatina fino alla tua interna code tra le uscite Cassia bis Salaria più.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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