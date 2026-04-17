Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 09 | 40

Alle ore 09:40 di oggi, 17 aprile 2026, la situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio viene aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce informazioni sui flussi di traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie stradali della regione. Il servizio mira a offrire indicazioni tempestive per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in esterna si rallenta dalla Roma Fiumicino alla Laurentina dall'appia alla diramazione Roma sud e si procede a rilento dalla Prenestina la Tiburtina in internal code tra diramazione Roma nord Nomentana e la Casilina la Appia ci spostiamo sulla 91 Roma Fiumicino Dove troviamo code a tratti all'altezza della ANSA del Tevere verso l'Eur mentre sul tratto Urbano della A24 le code partono già dalla raccordo anulare arrivano al bivio tangenziale est in direzione centro situazione invariata per le.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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