Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 17 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral, che ha annunciato il proprio saluto ai lettori. L'informazione riguarda lo stato della circolazione stradale e eventuali disagi o incidenti che potrebbero influenzare il traffico della regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione del traffico che continua ad essere intensa in queste prime ore del mattino Partiamo dalla raccordo anulare traffico ancora in aumento in esterna si rallenta tra le uscite Flaminia Pescaccio dalla Roma Fiumicino Laurentina e dall'ape alla diramazione Roma Sud anche interna a correre tra diramazione Roma nord Nomentana dalla Casilina all'appia è ancora dalla Pontina alla Roma Fiumicino e ci sposiamo sulla 91 Roma Fiumicino code tratti a partire dalla raccordo anulare fino a via del Cappellaccio verso l'Eur sul tratto...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 09:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com