Via Mascaretti Soresi | Finalmente la normalità Pc Oltre | Grazie all’ordinanza

Dopo anni di problemi legati all’uso scorretto degli spazi, sulla strada principale è stata adottata un’ordinanza che ha portato alla riapertura e alla riqualificazione dell’area. Un residente ha commentato che, con questa misura, è stata ripristinata la situazione normale nella zona, rispondendo alle richieste fatte dai residenti stessi. La decisione è stata accolta con soddisfazione da chi vive e lavora nella zona interessata.

«Finalmente è stata restituita normalità alla zona, in risposta alle esigenze dei residenti che da anni segnalano criticità legate all’utilizzo improprio dei locali». Così Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia, interviene in merito alla decisione dei proprietari dell’immobile di via.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Aria nuova allo stadio. Calcio, pubblico e sorrisi: finalmente la normalitàMontecatini Terme, 5 aprile 2026 – «I lavori relativi alla prima parte della ristrutturazione dello stadio comunale Mariotti sono terminati e il... Famiglia nel bosco, "finalmente sta accadendo": la svolta grazie al padre?Se c’è una strada per risolvere l’intricata vicenda della “famiglia del bosco” passa per Nathan Trevallion.