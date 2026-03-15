La vicenda della famiglia nel bosco ha fatto un passo avanti grazie all'intervento di Nathan Trevallion. La situazione, che si trascina da tempo, sembra aver trovato una nuova direzione con questa svolta. Le autorità hanno confermato che Trevallion è coinvolto nelle operazioni di risoluzione del caso. Non ci sono ulteriori dettagli al momento, ma l'attenzione resta puntata sulla sua figura.

Se c’è una strada per risolvere l’intricata vicenda della “famiglia del bosco” passa per Nathan Trevallion. L’abbiamo detto, l’abbiamo supposto, l’abbiamo persino letto tra le righe delle ordinanze del tribunale dei minori dell’Aquila: però adesso, a chiarirlo, a Fanpage, è Tonino Cantelmi, lo psichiatra che è anche consulente di parte della coppia anglo-australiana di Palmoli. «Finalmente si sta realizzando la riunificazione di questa famiglia», spiega, «un progetto condiviso con le istituzioni». Sì, perché è un punto fondamentale in questa gimcana di atti e misure, di polemiche e commenti (magari anche a sproposito), iniziata (appunto) con un provvedimento della magistratura e che deve finire (è la legge) nello stesso modo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, "finalmente sta accadendo": la svolta grazie al padre?

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