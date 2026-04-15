Vi spiego come Bezos sta sfidando Musk sulla connettività satellitare Parla Spagnulo

Amazon ha annunciato l’acquisto di Globalstar per 11,6 miliardi di dollari, un’operazione che coinvolge il settore delle comunicazioni satellitari. La mossa porta a un nuovo confronto tra l’azienda e altri attori del mercato, tra cui quelli coinvolti nelle iniziative di connessione globale. Spagnulo ha commentato questa acquisizione, evidenziando come essa possa influenzare le dinamiche del settore e la distribuzione delle frequenze.

L’acquisizione di Globalstar da parte di Amazon (dal valore di 11,6 miliardi di dollari) riaccende la battaglia globale per il controllo delle frequenze e delle reti di comunicazione satellitare. Una guerra tra titani, Jeff Bezos ed Elon Musk, per accaparrarsi il monopolio delle frequenze di comunicazione satellitare. In questo Risiko spaziale, però, a rischiare sono anche gli operatori telefonici tradizionali. Nel frattempo, l’Europa affronta le conseguenze di scelte poco sagge, prese quando il Vecchio continente decise di non scommettere sulle tecnologie satellitari. Ne ha parlato con Airpress Marcello Spagnulo, esperto di spazio e industria aerospaziale, che ricorda anche una storia italiana dimenticata: venticinque anni fa, i satelliti Globalstar li costruivamo noi.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi spiego come Bezos sta sfidando Musk sulla connettività satellitare. Parla Spagnulo Notizie correlate Cos'è Amazon Leo in arrivo a metà 2026, l'offerta di internet satellitare di Bezos sfida Starlink di Elon MuskAmazon Leo, il servizio di internet satellitare del colosso di Jeff Bezos, potrebbe debuttare a metà 2026. Musk punta sulla Luna: la competizione con Bezos si fa più serrata per una colonia permanente.La corsa alla Luna si è riaccesa, con una svolta inattesa: Elon Musk, fondatore di SpaceX, ha spostato l'attenzione dal progetto di colonizzazione di...