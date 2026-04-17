Domani, alla vigilia della partita tra Verona e Milan, l’allenatore dei rossoneri terrà una conferenza stampa. L’evento si svolgerà in una sede ancora da specificare e sarà aperto ai mezzi di comunicazione. L’intervento di Allegri sarà trasmesso in diretta, permettendo di seguire le sue dichiarazioni prima della sfida di campionato. La conferenza rappresenta un momento di confronto tra l’allenatore e i giornalisti presenti.

Milan pronto a tornare in campo: domenica 19 aprile 2026 per i rossoneri arriva la trasferta contro il Verona alla 'stadio Bentegodi'. Per i rossoneri una sfida cruciale: il Diavolo deve tornare alla vittoria per fare ripartire la classifica, ferma da due turni di Serie A (sconfitte contro il Napoli e l'Udinese). Domani giornata di conferenza stampa per il Milan: in vista della partita contro il Verona, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri parlerà dei temi principali della sfida e risponderà alle domande dei giornalisti dalla sala stampa di Milanello. La conferenza stampa partirà alle ore 12:00. Potrete seguire il live testuale di Pianeta Milan, mentre per il video e le immagini bisogna sintonizzarsi su 'Milan TV'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, ecco dove vedere e seguire la conferenza di Allegri: data e orario

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